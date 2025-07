Momento MT |Do R7

Escola Municipal de Artes prorroga inscrições para cursos de diversas linguagens de artes até 31 de julho Com uma concepção aprofundada do estudo das diversas modalidades de artes, a atual Gestão, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura...

Com uma concepção aprofundada do estudo das diversas modalidades de artes, a atual Gestão, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude, estruturou a Escola Municipal de Artes (EMA), onde a população vai poder escolher a expressão artística que deseja aprender. Jazz, balé clássico, balé baby, danças urbanas, danças populares, canto coral, clarinete, viola, flauta, percussão, piano, entre outros instrumentos, teatro, capoeira, artes visuais e artesanato são algumas das opções disponíveis para que o rondonopolitano possa definir aquela de sua preferência e se matricular na turma. As inscrições seguem até 31 de julho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT: