Escola Municipal José Delfino Campos de Sousa comemora 5 anos nesta quinta feira

Durante todo o dia desta quinta-feira 13/03 está sendo comemorado entre os alunos, direção, professores e colaboradores em geral, o aniversário de 05 anos da escola, Municipal José Delfino Campos Sousa, que fica situada no Bairro Jardim Alvorada, durante a manhã foi realizada a hora Cívica com todos os alunos, professores e a presença do Ministério Público através do Promotor de Justiça, Luis Augusto Ferres Schimith, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Danilo Castro e da Secretaria de Educação Rosineia Barros.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante celebração!

Leia Mais em Momento MT: