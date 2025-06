Escola municipal realiza evento especial com participação ativa da comunidade Protetores da natureza, os alunos da EMEI Elaine Aparecida de Oliveira Lopes, no bairro Jardim Tropical, brilharam nesta quinta-feira...

Protetores da natureza, os alunos da EMEI Elaine Aparecida de Oliveira Lopes, no bairro Jardim Tropical, brilharam nesta quinta-feira (5), com uma exposição de atividades em comemoração à Semana do Meio Ambiente. O evento contou com a participação vibrante de toda comunidade escolar e transformou a unidade em um espaço de criatividade e conscientização ambiental.

