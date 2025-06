Escola Náutica investe em estrutura flutuante para impulsionar turismo aquático em Sinop

Momento MT |Do R7

Com sede em Sinop, a Tecmar Náutica vem ampliando sua atuação no setor náutico e turístico de Mato Grosso. Além de ser referência na formação de condutores de embarcações e na regularização de documentos náuticos, a empresa agora investe em uma nova fase, um flutuante navegável voltado ao turismo e ao lazer. A estrutura está sendo construída com apoio da linha de crédito Turismo da Desenvolve MT.

