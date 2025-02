Escolas da Rede Estadual devem confirmar informações do Censo Escolar até 14 de março As escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso têm até o dia 14 de março para confirmarem as informações da segunda etapa do...

As escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso têm até o dia 14 de março para confirmarem as informações da segunda etapa do Censo Escolar 2024. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) ressalta que o início do ano letivo é um momento crucial para que as instituições contribuam com os dados que impactam diretamente a educação no Estado.

