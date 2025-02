Escolas da rede municipal recebem mutirão de limpeza

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb, intensificou os trabalhos de manutenção nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) para garantir um ambiente limpo e seguro no retorno das aulas. O mutirão de limpeza faz parte do cronograma especial de volta às aulas da rede municipal e já atendeu 36 unidades de ensino, com duas ainda em andamento: a EMEB Moacyr Gratidiano Dorilêo, no bairro Parque O’Hara, e a EMEB Marechal Cândido Mariano de Silva Rondon, no Jardim Alvorada.

