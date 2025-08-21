Escolas de Lucas do Rio Verde recebem premiação do 4º Alfabetiza MT Honrando o seu compromisso com a educação básica, Lucas do Rio Verde, mais uma vez, ocupa uma posição de destaque no Prêmio Alfabetiza... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h39 ) twitter

Honrando o seu compromisso com a educação básica, Lucas do Rio Verde, mais uma vez, ocupa uma posição de destaque no Prêmio Alfabetiza MT. Nesta 4ª edição três escolas municipais foram premiadas pelo excelente desempenho nos índices de alfabetização. A cerimônia de premiação, realizada nesta quarta-feira (20) no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande, reuniu os representantes das 100 melhores escolas de Mato Grosso.

