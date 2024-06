Escolas de Rondonópolis se destacam entre as melhores de Mato Grosso

Três escolas de Rondonópolis estão entre as 100 melhores do Estado e serão premiadas na 3ª Edição do Prêmio Educa-MT do Governo do Estado de Mato Grosso. As Escola Municipal Sebastiana Rodrigues de Souza, Escola Municipal Dersi Rodrigues de Almeida e Escola Municipal Odorico Leocádio da Rosa estão entre as melhores na categoria desempenho.

