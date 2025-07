Escolas e creches de Cuiabá oferecem parques temáticos às crianças

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio de ações da Secretaria Municipal de Educação, tem instalado parques infantis coloridos de madeira plásticas nas escolas e creches da rede pública municipal. A ideia é oferecer opções de lazer as crianças que se divertem sempre acompanhado de profissionais devidamente qualificados. As entregas dos parques infantis ocorrem desde janeiro, primeiro mês da gestão do prefeito Abilio Brunini.

Saiba mais sobre essa iniciativa incrível e como ela está transformando o lazer das crianças em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: