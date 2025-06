Escolas municipais de Diamantino recebem tatames escolares para garantir mais segurança e conforto às crianças da Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação realizou nesta terça-feira (16.06) a entrega de 60 tatames escolares para atender as escolas da rede municipal de ensino. Inicialmente, as entregas contemplaram o Centro de Educação Infantil “Carmen Vieira Dias”, o Centro de Educação Infantil “Tia Alair” e a Escola de Educação Infantil “Criança Feliz”. Ao todo, mais de 110 crianças, das creches I e II, com idades entre 6 meses e 1 ano e meio estão sendo beneficiadas com os novos materiais.

