Escolas municipais iniciam simulados do SAEB 2025 nesta terça-feira, 12 de agosto
A partir desta terça-feira, 12 de agosto, as escolas da Rede Municipal de Ensino de Campo Novo do Parecis darão início aos simulados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2025. O SAEB é uma importante avaliação em nível nacional, realizada pelo Ministério da Educação, que mede a qualidade do ensino ofertado nas escolas brasileiras. Ele analisa o desempenho dos estudantes em disciplinas como Língua Portuguesa e Matemática, além de coletar informações sobre o contexto escolar, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à educação.
