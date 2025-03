Escolas municipais promovem atividades alusivas ao Dia Mundial da Água

Momento MT |Do R7

Durante esta semana, escolas da rede municipal de ensino estão realizando uma série de atividades especiais em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado no próximo sábado, 22 de março. A programação, realizada pela Secretaria de Educação, por meio do Setor de Projetos conta com a parceria da Concessionária Águas de Sorriso, que apresentam a importância de preservar os recursos hídricos.

