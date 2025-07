Escolas recebem alunos nos finais de semana para prática de esportes

No período de recesso escolar que dura de 7 a 21 de julho, a Prefeitura de Cuiabá oferece atividades esportivas gratuitas aos estudantes da rede municipal. As escolas são abertas aos sábados no período das 8h às 12h para receber alunos e pais dispostos a praticar atividades esportivas como natação, vôlei e futsal. As atividades esportivas também nas terças e quintas-feiras, das 18h às 22h.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa iniciativa que promove saúde e integração social!

Leia Mais em Momento MT: