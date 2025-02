Escolinhas Esportivas irão atender crianças e jovens em até 10 modalidades esportivas Abertura do Calendário Esportivo 2025, será realizada logo mais às 18h, no Ginásio Fiotão, momento em que as inscrições poderão ser... Momento MT|Do R7 12/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 12/02/2025 - 16h07 ) twitter

Abertura do Calendário Esportivo 2025, será realizada logo mais às 18h, no Ginásio Fiotão, momento em que as inscrições poderão ser feitas. A secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande vai abrir inscrições para meninos e meninas de 7 a 17 anos que querem iniciar ou se aprimorar no esporte cursando as Escolinhas Esportivas da Superintendência de Esporte e Lazer.

