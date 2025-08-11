Escuta ativa orienta aplicação de recursos da PNAB em projetos culturais de Lucas do Rio Verde A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde realizou três reuniões de escuta ativa, com diferentes segmentos...

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde realizou três reuniões de escuta ativa, com diferentes segmentos culturais, dentro do 2º ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O objetivo foi dialogar com artistas, produtores e lideranças culturais para construir, de forma participativa, o Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAR) do município.

