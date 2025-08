Escuta Pública da Cultura é marcada por grande participação e contribuições Evento reforçou a importância do diálogo com a comunidade cultural na construção de políticas efetivas A Escuta Pública dedicada à... Momento MT|Do R7 02/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 18h57 ) twitter

Evento reforçou a importância do diálogo com a comunidade cultural na construção de políticas efetivas. A Escuta Pública dedicada à elaboração do Plano de Aplicação de Recursos referente ao Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), no município de Várzea Grande, realizada pela Superintendência de Cultura da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, foi um sucesso e demonstrou a força, diversidade e mobilização do setor cultural local. Na última quinta-feira (31), o evento reuniu artistas, produtores, gestores, coletivos, grupos tradicionais, representantes de comunidades e sociedade civil em geral, que contribuíram ativamente com propostas, relatos e demandas específicas de seus segmentos.

Para saber mais sobre este importante evento e suas implicações para a cultura local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

