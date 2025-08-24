Espaço dedicado ao artesanato brasileiro promove trocas e encontros no Salão Turismo O artesanato definitivamente foi um dos destaques na 9ª edição do Salão do Turismo, em São Paulo. O público pôde presenciar, de perto...

O artesanato definitivamente foi um dos destaques na 9ª edição do Salão do Turismo, em São Paulo. O público pôde presenciar, de perto, a cultura regional brasileira por meio das matérias-primas dos produtos disponíveis em um espaço democrático e repleto de oportunidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre as experiências incríveis do Salão do Turismo!

Leia Mais em Momento MT: