Especialista aponta desafios para o transporte público no Brasil; assista YouTube Em audiência na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados na última quinta-feira (14) sobre o marco legal...

Em audiência na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados na última quinta-feira (14) sobre o marco legal do transporte público, o especialista em mobilidade urbana Rafael Calábria disse que o setor tem que enfrentar três os desafios a serem superados. “Primeiro, é tentar definir no Brasil uma regulamentação nacional, com um padrão de qualidade e inovação”, disse. Os outros desafios seriam ampliar a integração entre cidades vizinhas e regiões metropolitanas; e ter recurso para conseguir ampliar a frota das cidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos desafios do transporte público no Brasil!

Leia Mais em Momento MT: