Especialista em marketing do agronegócio destaca desafios humanos no novo agro Durante o Show Safra Mato Grosso, o renomado especialista em marketing do agronegócio, Dr. José Luiz Tejon, compartilhou seus conhecimentos... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 26/03/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante o Show Safra Mato Grosso, o renomado especialista em marketing do agronegócio, Dr. José Luiz Tejon, compartilhou seus conhecimentos sobre os desafios que o setor agropecuário enfrenta na nova era, com foco nas questões humanas que estão no centro das transformações do agronegócio. A palestra, com o tema “Nova Era: Os desafios humanos no novo agro”, contou com a parceria da cooperativa Sicredi, proporcionando aos participantes uma experiência única de aprendizado e reflexão.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os insights valiosos apresentados por Tejon!

Leia Mais em Momento MT:

A força da voz feminina no Agro: Inspiração e protagonismo no Show Safra Mato Grosso

Câmara aprova projeto que prevê medidas judiciais contra pais que cometerem abusos na gestão do patrimônio de crianças; acompanhe

Show Safra Mulher promove troca de experiências e protagonismo feminino no agro