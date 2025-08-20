Especialistas alertam que melhoria no SUS pode reduzir mortes causadas por câncer de pulmão; assista Embora o câncer de pulmão seja o quarto mais comum no mundo, é o tipo que mais causa mortes. Dados de 2022 do Instituto Nacional do...

Embora o câncer de pulmão seja o quarto mais comum no mundo, é o tipo que mais causa mortes. Dados de 2022 do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que quase 30 mil brasileiros morreram em decorrência da doença, sendo 54% homens e 46% mulheres. Segundo especialistas, o diagnóstico tardio é o principal motivo para esses números. O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (19).

