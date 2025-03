Especialistas apontam falta de recursos do SUS para incorporar medicina de precisão no combate ao câncer Especialistas no tratamento do câncer apontaram, nesta quarta-feira (26), a falta de recursos e de infraestrutura como os principais...

