Especialistas apostam em objetivo do PNE que busca reduzir desigualdades na educação básica Especialistas em educação demonstraram otimismo, nesta terça-feira (1º), com o objetivo 18 do novo Plano Nacional de Educação (PNE)....

Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 21h56 (Atualizado em 01/07/2025 - 21h56 ) twitter

