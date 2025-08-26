Especialistas cobram transparência na produção de alimentos de origem animal Especialistas ouvidos em audiência pública na Câmara alertaram, nesta terça-feira (26), para a prática conhecida como humane washing... Momento MT|Do R7 26/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h58 ) twitter

Audiência Pública - Humane Washing e compromissos de sustentabilidade e bem-estar animal. Dep. Nilto Tatto (PT-SP) Momento MT

Especialistas ouvidos em audiência pública na Câmara alertaram, nesta terça-feira (26), para a prática conhecida como humane washing (lavagem humanitária). A tática de marketing é usada por empresas para dar a ilusão de que os seus produtos de origem animal são produzidos de maneira ética e sustentável, quando na verdade não são.

Para saber mais sobre as preocupações e propostas discutidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

