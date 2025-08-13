Especialistas criticam projeto de lei e defendem modelo flexível de regulação para inteligência artificial Especialistas em inteligência artificial (IA) ouvidos nesta terça-feira (12) na Câmara dos Deputados defenderam modelo regulatório... Momento MT|Do R7 12/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 21h38 ) twitter

Audiência Pública - Ecossistema e competitividade nacionais - (PL 2338/23). Momento MT

Especialistas em inteligência artificial (IA) ouvidos nesta terça-feira (12) na Câmara dos Deputados defenderam modelo regulatório flexível e descentralizado para o setor. Eles participaram de debate da comissão especial que analisa o PL 2338/23, sobre governança e regulação dos sistemas de IA. Segundo eles, o projeto em análise na Câmara está mais alinhado ao modelo europeu e precisa de ajustes para evitar o que chamaram de “carga regulatória desproporcional”. Essa abordagem, explicaram, traria impactos negativos à eficiência competitiva das empresas nacionais, sobretudo de startups e pequenas empresas, à medida que aumenta os custos da inovação.

Para saber mais sobre as críticas e propostas dos especialistas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

