Especialistas defendem amplo acesso a dados para treinar modelos de IA e evitar erros Especialistas em inteligência artificial (IA) chamaram a atenção de deputados nesta terça-feira (17) para pontos críticos do processo... Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 21h36 )

Audiência Pública - Proteção de direitos fundamentais e novas tecnologias. Representante de Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República da República, Marina P Momento MT

Especialistas em inteligência artificial (IA) chamaram a atenção de deputados nesta terça-feira (17) para pontos críticos do processo de regulação dessa tecnologia no país, como imprecisões em conceitos e possíveis restrições no acesso a dados para o treinamento de modelos de IA. “Todos os problemas são agravados se tiver uma limitação no treinamento dos modelos de inteligência artificial”, afirmou Luis Fernando Prado, líder do Comitê da IA Responsável e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Inteligência Artificial (Abria).

Para saber mais sobre as preocupações e propostas discutidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

