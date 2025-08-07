Especialistas divergem sobre viabilidade de indicador para investimentos na educação A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debateu nesta quinta-feira (7) a regulamentação do Custo Aluno-Qualidade (CAQ), indicador... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 07/08/2025 - 18h39 ) twitter

Audiência Pública - Eficácia do conceito Custo Aluno-Qualidade (CAQ) na educação básica. Representante da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas, Kleber Castro. Momento MT

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debateu nesta quinta-feira (7) a regulamentação do Custo Aluno-Qualidade (CAQ), indicador incluído na Constituição (EC 108/20). O CAC busca padrões de qualidade na educação básica e estabelece um investimento mínimo por aluno para que as escolas possam oferecer infraestrutura para um ensino de qualidade. A regulamentação do mecanismo está em debate em razão do Projeto de Lei Complementar 235/19, que estabelece o Sistema Nacional de Educação.

