Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Especialistas pedem aprovação de projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital

Em amplo debate no Plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (20), especialistas, ativistas, juristas, parlamentares e representantes...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Ministra Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Ela é uma mulher negra, usa óculos e uma blusa branca com estampas Momento MT

Em amplo debate no Plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (20), especialistas, ativistas, juristas, parlamentares e representantes do governo defenderam a aprovação do Projeto de Lei (PL) 2628/22, que cria regras de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais e está em análise na Casa. O tema ganhou força após a divulgação de um vídeo pelo criador de conteúdo Felca, que levantou a discussão sobre a exposição de jovens na internet.

Para saber mais sobre essa importante discussão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.