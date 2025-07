Esperidião Amin critica tarifa dos EUA e diz que o cenário é ruim para todos Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (15), o senador Esperidião Amin (PP-SC) criticou as tarifas de até 50% anunciadas...

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (15), o senador Esperidião Amin (PP-SC) criticou as tarifas de até 50% anunciadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O parlamentar argumentou que a medida é um equívoco, por afetar diretamente setores produtivos relevantes do Brasil, como as exportações de carne, madeira, motores e equipamentos industriais.

Leia Mais em Momento MT: