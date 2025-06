Esperidião Amin pede regras mais rígidas para balonismo após tragédia em SC

Em pronunciamento nesta terça-feira (24), o senador Esperidião Amin (PP-SC) defendeu regras mais rígidas e a ampliação do debate sobre a segurança do balonismo no Brasil. A manifestação ocorreu após o trágico acidente com um balão no município de Praia Grande (SC), no último fim de semana, que resultou na morte de oito pessoas.

Para saber mais sobre as propostas do senador e a importância da segurança no balonismo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: