Espetáculo com atrações circenses realizadas por crianças e adolescentes será realizado nesta quinta-feira (6)

O 1º Espetáculo do “Pantanal com Graça” será realizado nesta quinta-feira (6.3), a partir das 19h, em Poconé (100 Km de Cuiabá), com atrações circenses realizadas por crianças e adolescentes. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura – Expressões Artísticas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

