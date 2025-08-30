Espetáculo de dança sobre luto ocorre neste final de semana no Cine Teatro Cuiabá O espetáculo de dança contemporâneo “Luto” ocorre neste sábado (30.8) e domingo (31.8), a partir das 19h30, no Cine Teatro Cuiabá....

O espetáculo de dança contemporâneo “Luto” ocorre neste sábado (30.8) e domingo (31.8), a partir das 19h30, no Cine Teatro Cuiabá. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Inspirado no poema homônimo de Rumi e em textos da tradição sufi, “Luto” atravessa o tempo e o corpo como paisagens vivas de memória.

