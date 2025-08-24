Espetáculo “Encanto” lota o auditório da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde O espetáculo “Encanto”, apresentado neste fim de semana em Lucas do Rio Verde, lotou o auditório da Câmara de Vereadores. Em duas sessões... Momento MT|Do R7 24/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 24/08/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O espetáculo “Encanto”, apresentado neste fim de semana em Lucas do Rio Verde, lotou o auditório da Câmara de Vereadores. Em duas sessões, realizadas na sexta-feira e no sábado (22 e 23) foram mais de 500 pessoas. O musical é uma produção do Grupo Municipal de Teatro Arte Viva, formado pelos professores e alunos da oficina de teatro, ofertada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse incrível espetáculo!

Leia Mais em Momento MT:

Ação integrada resulta na apreensão de seis quilos de skunk em Goiás

Prefeitura dá orientações para regularizar comércio de alimentos nas ruas de Cuiabá

Sema instala sensores para monitoramento da qualidade do ar em mais seis municípios