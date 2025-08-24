Espetáculo “Encanto” lota o auditório da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde
O espetáculo “Encanto”, apresentado neste fim de semana em Lucas do Rio Verde, lotou o auditório da Câmara de Vereadores. Em duas sessões...
O espetáculo “Encanto”, apresentado neste fim de semana em Lucas do Rio Verde, lotou o auditório da Câmara de Vereadores. Em duas sessões, realizadas na sexta-feira e no sábado (22 e 23) foram mais de 500 pessoas. O musical é uma produção do Grupo Municipal de Teatro Arte Viva, formado pelos professores e alunos da oficina de teatro, ofertada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
O espetáculo “Encanto”, apresentado neste fim de semana em Lucas do Rio Verde, lotou o auditório da Câmara de Vereadores. Em duas sessões, realizadas na sexta-feira e no sábado (22 e 23) foram mais de 500 pessoas. O musical é uma produção do Grupo Municipal de Teatro Arte Viva, formado pelos professores e alunos da oficina de teatro, ofertada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse incrível espetáculo!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse incrível espetáculo!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: