Espetáculo “Encanto” lota o auditório da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde

O espetáculo “Encanto”, apresentado neste fim de semana em Lucas do Rio Verde, lotou o auditório da Câmara de Vereadores. Em duas sessões, realizadas na sexta-feira e no sábado (22 e 23) foram mais de 500 pessoas. O musical é uma produção do Grupo Municipal de Teatro Arte Viva, formado pelos professores e alunos da oficina de teatro, ofertada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

