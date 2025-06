Espetáculo Inocentes Pétalas Roubadas é apresentado em mais duas cidades Os municípios de Santa Cruz do Xingu e Vila Rica receberam, na semana passada, o projeto Prevenção Começa na Escola, que promove intervenções... Momento MT|Do R7 16/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h37 ) twitter

Os municípios de Santa Cruz do Xingu e Vila Rica receberam, na semana passada, o projeto Prevenção Começa na Escola, que promove intervenções culturais e a apresentação da peça teatral “Inocentes Pétalas Roubadas”, encenada pela Companhia Vostraz. A iniciativa inclui ainda a realização de mini palestras conduzidas por integrantes da rede de proteção à criança e ao adolescente nas unidades escolares.O projeto é desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente. A peça foi apresentada pela primeira vez em Santa Cruz do Xingu (a 1.128 km de Cuiabá), no dia 11 de junho, e no dia seguinte, 12 de junho, em Vila Rica (a 1.259 km da capital). “A recepção foi extremamente positiva: crianças, professores e toda a comunidade escolar dos dois municípios, distantes a mais de mil quilômetros de Cuiabá, aprovaram a iniciativa”, destacou o procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, coordenador do projeto. Segundo ele, o objetivo é fortalecer a prevenção no enfrentamento à violência, especialmente ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. “A peça também aborda temas fundamentais como o bullying e a preservação do patrimônio escolar”, acrescentou.Paulo Prado ressaltou que a demanda por novas apresentações tem crescido continuamente. “Diante disso, pretendemos nos reunir com o procurador-geral de Justiça para ampliar o cronograma e levar o projeto a ainda mais municípios do interior de Mato Grosso. É, sem dúvida, um sucesso absoluto”, afirmou.Histórico – Entre os dias 19 de março e 25 de abril deste ano, o projeto percorreu 16 municípios, totalizando 9 mil quilômetros rodados. Nesse período, foram realizadas 29 apresentações da peça Inocentes Pétalas Roubadas, alcançando um público estimado de 15 mil pessoas da comunidade escolar. A montagem atual conta com Maicon D’Paula, diretor da Cia. Vostraz, e os atores Jorge Fernandez, Safiri Viscony e Fernanda Acosta. Para mais detalhes sobre essa iniciativa incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão da Câmara de Cuiabá emite parecer favorável a projeto que garante vaga para irmãos de crianças com deficiência na mesma escola

