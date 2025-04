Espetáculo “Inocentes Pétalas Roubadas” emociona alunos O projeto “Prevenção Começa na Escola” passou pela cidade de Porto dos Gaúchos (671 km de Cuiabá) nesta quinta-feira (10), com a apresentação... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h06 ) twitter

O projeto “Prevenção Começa na Escola” passou pela cidade de Porto dos Gaúchos (671 km de Cuiabá) nesta quinta-feira (10), com a apresentação do espetáculo “Inocentes Pétalas Roubadas” para uma plateia repleta de alunos da rede pública de ensino na Escola Municipal Cívico Militar Gustavo Adolfo Wilke. Iniciativa da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente e coordenado pelo procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, o projeto busca a prevenção, conscientização e o combate ao abuso sexual infantil, bullying e proteção ao patrimônio público escolar. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: CAPS impulsiona a inclusão de pacientes no mercado de trabalho

