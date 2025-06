Espetáculo “Palhaça é a mãe” ocorre na sexta e sábado (6 e 7)

O espetáculo “Palhaça é a Mãe”, uma obra poética que mergulha nas camadas profundas da maternidade, ocorre nesta sexta-feira e sábado (6 e 7.6), às 19h, no Centro Cultural Casa de Vó em Chapada dos Guimarães (67 km de Cuiabá), com entrada gratuita. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo por meio do edital Viver Cultura – Expressões Artísticas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel).

