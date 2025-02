Esporte: 13ª Copa Binotti/Sicredi de Futsal está com inscrições abertas É hora de formar as equipes e se preparar para mais uma edição da Copa Municipal Binotti/Sicredi de Futsal. As inscrições para a competição...

É hora de formar as equipes e se preparar para mais uma edição da Copa Municipal Binotti/Sicredi de Futsal. As inscrições para a competição estão abertas e podem ser feitas eletronicamente no seguinte endereço: http://equipes.inscricoesgdc.com.br/?&Comp=53C9B4A09D&Cli=B4A7AFA5 A 13ª Copa Municipal Binotti / Sicredi de Futsal 2025 é um evento da Prefeitura de Lucas do Rio Verde por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e o patrocínio é das empresas Binotti Armazéns Gerais e Sicredi Ouro Verde.

Não perca a chance de participar!

