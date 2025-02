Momento MT |Do R7

Esporte abre inscrições para o Bolsa Atleta 2025

Estão abertas as inscrições para o Bolsa Atleta edição 2025. A iniciativa da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, acontecerá pelo terceiro ano consecutivo, oportunizando que 127 jovens, de 15 a 17 anos, recebam o incentivo em Lucas do Rio Verde.

