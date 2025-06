Esporte, cultura e diversão marcam o Rei e Rainha das Ruas

O fim da tarde deste sábado (31), foi tomado pela nostalgia e animação na 1ª edição da Taça Rei e Rainha das Ruas, realizado na rotatória da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Com o pôr do sol como cenário, o evento reuniu crianças, famílias e amantes do esporte em uma disputa leve e divertida, que reviveu as clássicas brincadeiras de rua da infância.

Para saber mais sobre este evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: