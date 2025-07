Momento MT |Do R7

Esporte em Cuiabá avança no 1º semestre com inclusão e transformação social Débora Inácio – assessoria Vereadora Michelly Alencar A convite da vereadora Michelly Alencar, o secretário municipal de Esporte...

Débora Inácio – assessoria Vereadora Michelly Alencar A convite da vereadora Michelly Alencar, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Jefferson Neves, utilizou a Tribuna Livre da Sessão Ordinária desta terça-feira (15), na Câmara Municipal de Cuiabá, para apresentar um balanço das ações realizadas pela pasta no primeiro semestre de 2025.

Para saber mais sobre as conquistas e os planos futuros do esporte em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: