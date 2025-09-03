Esporte em destaque: confira os campeões do 2º Torneio Municipal de Tênis No dia 30 de agosto, o Ginásio João Laurindo foi palco das finais do 2º Torneio Municipal de Tênis de Campo Novo do Parecis, um evento...

No dia 30 de agosto, o Ginásio João Laurindo foi palco das finais do 2º Torneio Municipal de Tênis de Campo Novo do Parecis, um evento que reuniu atletas locais em partidas emocionantes e de alto nível.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os campeões e a importância do torneio para o esporte local! saiba mais

Leia Mais em Momento MT: