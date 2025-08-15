Esporte: Sinop sedia circuito mundial profissional e juvenil inédito de beach tênnis
Na próxima terça-feira (19), a cidade de Sinop será palco do torneio do circuito mundial e juvenil de beach tennis, com validação de pontos na Federação Internacinal de tênis. Serão dois torneios profissionais nas categorias BT 50 e BT 100. A competição seguirá por toda a semana e terminará no domingo (24). O evento é inédito na cidade. A etapa, organizada e realizada pela Federação Matogrossense de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Internacional de Tênis, em conjunto com a Hornets, Arena Beachpeak e Arena Ravenna, permitirá aos atletas pontuação no ranking mundial da modalidade. A entrada é gratuita e será realizada nas quadras de beach tênnis da Orla do Aquarela das Artes.
Na próxima terça-feira (19), a cidade de Sinop será palco do torneio do circuito mundial e juvenil de beach tennis, com validação de pontos na Federação Internacinal de tênis. Serão dois torneios profissionais nas categorias BT 50 e BT 100. A competição seguirá por toda a semana e terminará no domingo (24). O evento é inédito na cidade. A etapa, organizada e realizada pela Federação Matogrossense de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Internacional de Tênis, em conjunto com a Hornets, Arena Beachpeak e Arena Ravenna, permitirá aos atletas pontuação no ranking mundial da modalidade. A entrada é gratuita e será realizada nas quadras de beach tênnis da Orla do Aquarela das Artes.
