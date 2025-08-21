Esporte: Uma tonelada e meia de ração é arrecadada durante Corrida de Inverno A realização da Corrida de Inverno, que faz parte das Corridas de Rua de Lucas do Rio Verde, concluída no último domingo (17), conseguiu...

A realização da Corrida de Inverno, que faz parte das Corridas de Rua de Lucas do Rio Verde, concluída no último domingo (17), conseguiu através da doação de 1.300 atletas arrecadar uma tonelada e meia de ração para cães e gatos. A distribuição aconteceu nesta quarta-feira (20), com a colaboração da equipe da Secretaria de Esporte e Lazer.

