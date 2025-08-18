Esportistas de Sorriso somam 45 medalhas no Estadual de Atletismo em Cuiabá Foram 19 medalhas de ouro, 17 de prata e 9 de bronze. Uma delegação de Sorriso esteve presente em Cuiabá, no último fim de semana,...

Uma delegação de Sorriso esteve presente em Cuiabá, no último fim de semana, participando do Campeonato Estadual Loterias Caixa de Atletismo Sub-16 e da Etapa Estadual Sub-20, realizados na pista do Centro Olímpico de Treinamento (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O grupo, formado por 46 integrantes entre atletas, técnicos e equipe de apoio, conquistou 45 medalhas nas provas disputadas. Foram 19 medalhas de ouro, 17 de prata e nove de bronze. Os atletas competiram em provas de velocidade, salto, arremesso, resistência, barreiras e revezamento, nas categorias masculino e feminino.

