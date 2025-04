Esposa de Amado Batista mostra jogo de cama com iniciais do casal: ‘Personal Home’ Calita Franciele, de 22 anos, mostrou para os seus seguidores detalhes do quarto em que dorme com o marido, Amado Batista, de 74 anos...

Calita Franciele, de 22 anos, mostrou para os seus seguidores detalhes do quarto em que dorme com o marido, Amado Batista, de 74 anos. A influenciadora pediu para que o jogo da cama de casal fosse personalizado com as suas iniciais e as do marido, assim como as toalhas. As almofadas de uma poltrona do cômodo também ganharam o toque especial.

