Esquema de Bets buscava financiar atividades ilícitas e limpar imagem social de membros de facção Investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado e da Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (GCCO/Draco),...

Investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado e da Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (GCCO/Draco), no âmbito da Operação Ludus Sordidus, revelaram plataformas de apostas esportivas, tipo “Bets”, que eram utilizadas para financiar as atividades de uma facção criminosa.

Para entender todos os detalhes dessa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: