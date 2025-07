Essa obra está salvando a vida de milhares de mato-grossenses”, afirma governador

O governador Mauro Mendes, ao dar ordem de serviço para a duplicação de mais um trecho da BR-163, destacou que a obra “está salvando a vida de milhares de mato-grossenses”. Nesta sexta-feira (18/7), Mauro assinou a autorização para as obras de duplicação dos 56,2 quilômetros que ligam os municípios de Várzea Grande e Jangada. No evento, também foram assinadas as autorizações para a construção da área de escape na Serra de São Vicente e para a implantação de conectividade nos 850,9 quilômetros da BR-163 que estão sob concessão da Nova Rota do Oeste.

