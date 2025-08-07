Estacionamento em trecho da Rua Fernando Correa e Avenida dos Estudantes está proibido temporariamente A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), informa que a partir desta quinta-feira (... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h58 ) twitter

Marcos Miraglia

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), informa que a partir desta quinta-feira (7), está temporariamente proibido estacionar veículos na Rua Fernando Correa da Costa e na Avenida dos Estudantes no trecho localizado entre a Rua Hiroshi Tawatoco (bairro Coopharondon, em frente ao Sicredi) e a Rua Ponta Porã no bairro Jardim Mato Grosso. A proibição do estacionamento no trecho terá duração de cerca de 40 dias.

