Estacionamento será proibido temporariamente em trecho da Ary Coelho

A Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que, a partir de 3 de setembro de 2025, estará proibido o estacionamento de veículos na Avenida Ary Coelho, na pista da direita, no trecho entre o Assaí Atacadista e o Estrelão Depósito de Gás. A medida foi adotada para viabilizar os serviços de micro revestimento ao longo de toda a extensão da via. A obra faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana na cidade.

