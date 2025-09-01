Estado atende recomendações do TCE, reforça fiscalização na mineração e arrecada R$ 84 milhões Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Conselheiro-relator, Antonio Joaquim.Clique aqui para ampliar O fortalecimento da fiscalização e o aprimoramento...

O fortalecimento da fiscalização e o aprimoramento de sistemas, recomendados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), garantiram um salto de R$ 84 milhões na arrecadação estadual entre 2023 e 2024. O valor resulta da cobrança da Taxa de Fiscalização da Receita Mineral (TFRM), uma das estratégias apontadas em auditoria sobre as receitas estaduais para ampliar a entrada de recursos nos cofres públicos.

