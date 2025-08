Estado, Cosems e municípios debatem em Lucas do Rio Verde avanços na saúde pública Lucas do Rio Verde recebe na próxima semana, a Diretoria do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), os gestores de Saúde...

Lucas do Rio Verde recebe na próxima semana, a Diretoria do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), os gestores de Saúde dos 141 municípios mato-grossenses e a equipe técnica do Estado de Mato Grosso, liderada pelo secretário Gilberto Figueiredo. As autoridades e profissionais de saúde estarão no município para a 6ª reunião de Diretoria do Cosems, que será realizada na quarta-feira (06) e para a 6ª reunião Ordinária da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), marcada para a quinta-feira (07). A secretária municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde, Fernanda Heldt Ventura, explicou que todas as demandas e os avanços da saúde pública de Mato Grosso são discutidos nas reuniões do Cosems e da CIB.

